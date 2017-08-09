Более 400 компаний АПК примут участие в форуме "АгроЮг" в Ставрополе

Posted 9 августа 2017, 07:25
Published 9 августа 2017, 07:25
Modified 1 октября, 15:38
Updated 1 октября, 15:38
В сентябре в Ставрополе пройдет специализированный форум "АгроЮг". Это дискуссионная и выставочная площадка, которая ежегодно привлекает более 400 сельскохозяйственных и перерабатывающих компаний со всей России.
Здесь на международном уровне обсуждаются тенденции развития агропрома, новейшие технологии, а также привлекаются инвестиции в сельское хозяйство Юга России и Северного Кавказа.
В форуме примут участие руководители крупнейших агропромышленных компаний страны, небольших фермерских хозяйств, предприятий переработки продукции, сервисных компаний, производителей техники и оборудования, инвестиционных структур, представителей государственных органов и исследовательских институтов.
"Мероприятие проходит при поддержке Правительства Ставропольского края", - сообщают организаторы.
Ожидаются выступления членов краевого правительства, руководителей ведущих агропредприятий, представителей науки.
На форуме состоится презентация свыше полусотни инвестпроектов в растениеводстве, животноводстве и других отраслях агропрома со сроком реализации в 2018-2022 годы.
Участникам форума расскажут об "умных" технологиях земледелия, о новшествах отрасли и модернизации производств в сельском хозяйстве. Круглые столы будут посвящены проблемам виноделия и виноградарства, а также вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции.
На площадке также состоится блиц-презентация технологий и нового оборудования.
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