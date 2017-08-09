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Posted 9 августа 2017, 06:22

Published 9 августа 2017, 06:22

Modified 11 сентября 2022, 16:31

Updated 11 сентября 2022, 16:31

Молодежка ФК "Ростов" обыграла "Динамо" — 3:1

9 августа 2017, 06:22
Молодежный состав футбольного клуба "Ростов" обыграл команду "Динамо" со счетом 3:1, сообщается на сайте ростовского клуба.

"Ростовчане забили все мячи в первом тайме. Голы зафиксировали на 17-й, 23-й и 31-й минутах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что игра состоялась в Батайске во вторник в рамках молодежного первенства. Теперь у команды 9 очков.

Основные составы клубов сыграют в среду. Матч состоится в донской столице в рамках чемпионата РФ. Начнется он в 20.00 мск.

Ранее появились сведения, что из-за новых требований безопасности на стадионе "Олимп-2" перестали продавать билеты на 2 сектора. Теперь попасть на них можно только по абонементам.

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