Молодежка ФК "Ростов" обыграла "Динамо" — 3:1

Posted 9 августа 2017, 06:22
Published 9 августа 2017, 06:22
Modified 11 сентября 2022, 16:31
Updated 11 сентября 2022, 16:31
"Ростовчане забили все мячи в первом тайме. Голы зафиксировали на 17-й, 23-й и 31-й минутах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что игра состоялась в Батайске во вторник в рамках молодежного первенства. Теперь у команды 9 очков.
Основные составы клубов сыграют в среду. Матч состоится в донской столице в рамках чемпионата РФ. Начнется он в 20.00 мск.
Ранее появились сведения, что из-за новых требований безопасности на стадионе "Олимп-2" перестали продавать билеты на 2 сектора. Теперь попасть на них можно только по абонементам.
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