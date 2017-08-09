Моряки таганрогского судна хотят обратиться в транспортную прокуратуру

По словам председателя Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков (АДТО РПСМ) Леонида Глушака, люди отчаялись, однако владелец судна не реагирует на акцию протеста. За девять дней представитель компании посетил бастующих лишь один раз, но с тех пор ситуация не изменилась. "Похоже, что остается только один выход – добиваться причитающегося через суд", - отметил Леонид Глушак.