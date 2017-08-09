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Моряки таганрогского судна хотят обратиться в транспортную прокуратуру

9 августа 2017, 15:33
Бастующие моряки таганрогского судна "Вайтбокс Волга" сообщили о своем намерении обратиться в Волго-Донскую транспортную прокуратуру, говорится в информации, опубликованной в интернет-ресурсе Российского профсоюза моряков.

Ранее сообщалось, что моряки судна "Вайтбокс Волга" объявили о бессрочной акции протеста в турецком порту Тузла из-за невыплаты заработной платы. Забастовка продолжается уже девятые сутки. В настоящее время задолженность работодателя перед моряками составила $70 тысяч за ноябрь 2016 года и март-июль 2017 года. В общей сложности на борту судна находятся 11 моряков.

По словам председателя Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков (АДТО РПСМ) Леонида Глушака, люди отчаялись, однако владелец судна не реагирует на акцию протеста. За девять дней представитель компании посетил бастующих лишь один раз, но с тех пор ситуация не изменилась. "Похоже, что остается только один выход – добиваться причитающегося через суд", - отметил Леонид Глушак.

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