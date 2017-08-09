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Под Ростовом зафиксировали почти 100 нарушений законов в сфере охраны лесов

9 августа 2017, 15:29
В Багаевском районе Ростовской области зафиксировали 94 нарушения законов в сфере охраны и использования лесов, информирует в среду региональная прокуратура.

"Было установлено, что Минприроды региона допустило засорение Багаевского участкового лесничества отходами. Были найдены сухостойные деревья", - говорится в сообщении.

Кроме того, противопожарные полосы не очистили от лесных горючих материалов. На участках, которые находятся на берегу реки Дон, 19 лесопользователей допустили разведение костров и захламление леса.

Компания "Эко-Дон" пользуется участком без согласованного проекта. Организация "Металл – К" несвоевременно платит за аренду.

В результате главе министерства внесли представление с требованием устранить нарушения.

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