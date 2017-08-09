Самым пьющим в Ростовской области оказался Аксайский район

При этом средний объем поставок алкоголя на душу населения в городах оказался значительно выше, чем в районах области: 6,3 литра против 3,0. Больше всего поставленного алкоголя на человека приходится в Аксайском районе — 8,7 литра, что на 10% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Среди городов самым "пьющим" оказался Ростов, где средний объем поставки алкоголя на каждого жителя составил 8,1 литра.