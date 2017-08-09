Самым пьющим в Ростовской области оказался Аксайский район

Posted 9 августа 2017, 09:45
Published 9 августа 2017, 09:45
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
Так, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года объем поставки алкоголя в Ростовской области вырос на 6,9% до 2,09 тысячи декалитров. Средний объем поставки на душу населения вырос на 8,6%.
При этом средний объем поставок алкоголя на душу населения в городах оказался значительно выше, чем в районах области: 6,3 литра против 3,0. Больше всего поставленного алкоголя на человека приходится в Аксайском районе — 8,7 литра, что на 10% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Среди городов самым "пьющим" оказался Ростов, где средний объем поставки алкоголя на каждого жителя составил 8,1 литра.
Меньше всего поставляют спиртных напитков в городе Гуково — всего 2,9 литра на человека. При этом по итогам шести месяцев прошлого года Гуково был самым "пьющим" городом области после южной столицы.
Среди районов самым "трезвым" оказался Кашарский, где на душу населения за полгода было поставлено не больше литра алкоголя.
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