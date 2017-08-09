В Ростовской области каждый второй автомобиль покупается в кредит

Posted 9 августа 2017, 13:11
Published 9 августа 2017, 13:11
Modified 11 сентября 2022, 08:55
Updated 11 сентября 2022, 08:55
Всего во втором квартале текущего года в Ростовской области было выдано 4,59 тысячи автокредитов, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2016 года. По числу выданных кредитов, предназначенных для покупки автомобиля, регион занял 9 место в российском рейтинге.
В среднем по стране доля кредитных автомобилей составляет 46,52%, что на 2,1% больше, чем годом ранее и на 9,34% больше, чем во втором квартале 2014 года. При этом по сравнению с показателями годичной давности число выданных автокредитов по стране выросло на 25,4% до 169,1 тысячи займов.
Доля "легковушек", проданных в кредит, в соседнем Краснодарском крае составляет 42,5%. Всего за указанный период на Кубани было выдано 5,38 тысячи автокредитов, динамика по сравнению с прошлогодними показателями достигает почти 29%.
Ранее сообщалось, что сумма среднего автокредита в Ростовской области составила 625,7 тысячи рублей, что на 10,4% больше, чего годом ранее.
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