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Posted 9 августа 2017, 13:11

Published 9 августа 2017, 13:11

Modified 11 сентября 2022, 08:55

Updated 11 сентября 2022, 08:55

В Ростовской области каждый второй автомобиль покупается в кредит

9 августа 2017, 13:11
Доля кредитных автомобилей в общем объеме авторынка составила по итогам второго квартала 2017 года 49,1%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, проведенного совместно с порталом autostat.ru.

Всего во втором квартале текущего года в Ростовской области было выдано 4,59 тысячи автокредитов, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2016 года. По числу выданных кредитов, предназначенных для покупки автомобиля, регион занял 9 место в российском рейтинге.

В среднем по стране доля кредитных автомобилей составляет 46,52%, что на 2,1% больше, чем годом ранее и на 9,34% больше, чем во втором квартале 2014 года. При этом по сравнению с показателями годичной давности число выданных автокредитов по стране выросло на 25,4% до 169,1 тысячи займов.

Доля "легковушек", проданных в кредит, в соседнем Краснодарском крае составляет 42,5%. Всего за указанный период на Кубани было выдано 5,38 тысячи автокредитов, динамика по сравнению с прошлогодними показателями достигает почти 29%.

Ранее сообщалось, что сумма среднего автокредита в Ростовской области составила 625,7 тысячи рублей, что на 10,4% больше, чего годом ранее.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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