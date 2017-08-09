В Ростовской области каждый второй автомобиль покупается в кредит

В среднем по стране доля кредитных автомобилей составляет 46,52%, что на 2,1% больше, чем годом ранее и на 9,34% больше, чем во втором квартале 2014 года. При этом по сравнению с показателями годичной давности число выданных автокредитов по стране выросло на 25,4% до 169,1 тысячи займов.