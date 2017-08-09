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Posted 9 августа 2017, 10:59

Published 9 августа 2017, 10:59

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

В Таганроге ограничат движение для грузовиков

9 августа 2017, 10:59
В Таганроге Ростовской области для грузовиков введут сезонные ограничения на дорогах с асфальтовым покрытием, информирует горадминистрация.

"Каждый год с 15 мая по 30 августа вводят ограничения для машин, которые перевозят тяжеловесные грузы. Эти меры действуют при температуре воздуха более 32 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период можно проезжать по дорогам с 22.00 мск до 10.00.

Водителей фур призвали быть предельно аккуратными во время движения.

Ранее в регионе неоднократно прогнозировалась жара в 40 градусов.

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