В Таганроге ограничат движение для грузовиков

Posted 9 августа 2017, 10:59
Published 9 августа 2017, 10:59
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
"Каждый год с 15 мая по 30 августа вводят ограничения для машин, которые перевозят тяжеловесные грузы. Эти меры действуют при температуре воздуха более 32 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот период можно проезжать по дорогам с 22.00 мск до 10.00.
Водителей фур призвали быть предельно аккуратными во время движения.
Ранее в регионе неоднократно прогнозировалась жара в 40 градусов.
р1