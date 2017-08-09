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Posted 9 августа 2017, 12:38

Published 9 августа 2017, 12:38

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

В Волгодонске ликвидируют крупнейший свалочный очаг

9 августа 2017, 12:38
В Волгодонске Ростовской области специалисты приступили к ликвидации крупнейшей свалки, которая находится между оросительным каналом и строениями по улице Складской, информирует в среду горадминистрация.

"Ранее здесь располагалась производственная зона. После ее исчезновения местные жители начали свозить мусор. Это происходило несколько лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом объекте придется вывезти мусор с территории, площадь которой составляет более гектара.

По данным властей, в городе несколько десятков свалок. В 2017 году будет ликвидирована пятая часть из них.

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