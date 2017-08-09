В Волгодонске ликвидируют крупнейший свалочный очаг

Posted 9 августа 2017, 12:38
Published 9 августа 2017, 12:38
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
"Ранее здесь располагалась производственная зона. После ее исчезновения местные жители начали свозить мусор. Это происходило несколько лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этом объекте придется вывезти мусор с территории, площадь которой составляет более гектара.
По данным властей, в городе несколько десятков свалок. В 2017 году будет ликвидирована пятая часть из них.
р1