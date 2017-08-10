Билан поздравит ростовчан с Днем города

Posted 10 августа 2017, 15:18
Published 10 августа 2017, 15:18
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
"Кроме того, к поздравлениям присоединятся украинская певица Светлана Лобода и победители конкурса "Звезды Ростова", - говорится в сообщении.
Основные праздничные мероприятия пройдут с 15 по 17 сентября. Всего планируется организовать свыше 350 мероприятий. Они пройдут на центральных площадях, улицах, набережной, в библиотеках и парках.
Отмечается, что откроется праздник возложением цветов к стеле "Ростов-на-Дону – город воинской славы". На Театральной площади состоится гала-концерт.
Также специалисты организуют парад с элементами карнавала, флэш-моб с постановкой надписи "Дон 80". Активисты массово исполнят песню "Слава Тихому Дону".
Кроме того, пройдет мeждународный джазовый фестиваль.
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