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Posted 10 августа 2017, 15:18

Published 10 августа 2017, 15:18

Modified 24 декабря 2024, 18:19

Updated 24 декабря 2024, 18:19

Билан поздравит ростовчан с Днем города

10 августа 2017, 15:18
Сюжет
Новости Ростова
Певец Дмитрий Билан, а также группа "Бурито", поздравят жителей Ростова-на-Дону с Днем города, информирует мэрия.

"Кроме того, к поздравлениям присоединятся украинская певица Светлана Лобода и победители конкурса "Звезды Ростова", - говорится в сообщении.

Основные праздничные мероприятия пройдут с 15 по 17 сентября. Всего планируется организовать свыше 350 мероприятий. Они пройдут на центральных площадях, улицах, набережной, в библиотеках и парках.

Отмечается, что откроется праздник возложением цветов к стеле "Ростов-на-Дону – город воинской славы". На Театральной площади состоится гала-концерт.

Также специалисты организуют парад с элементами карнавала, флэш-моб с постановкой надписи "Дон 80". Активисты массово исполнят песню "Слава Тихому Дону".

Кроме того, пройдет мeждународный джазовый фестиваль.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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