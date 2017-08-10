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Posted 10 августа 2017, 11:17

Published 10 августа 2017, 11:17

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Дожди ожидаются в Ростове на следующей неделе

10 августа 2017, 11:17
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Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в начале следующей недели прогнозируются дожди, температура воздуха днем будет достигать 35 градусов, информирует Гидрометцентр.

"С понедельника по среду каждый день будет идти дождь. Днем температура будет варьироваться от 31 до 35 градусов, ночью - от 19 до 22 градусов", - говорится в сообщении.

Однако всю эту неделю осадков не будет. Температура днем достигнет 35 градусов. При этом ежедневно прогнозируется переменная облачность.

Сейчас в донской столице 35 градусов тепла.

Ранее появились сведения, что в области с начала года произошло более 400 возгораний сухой растительности.

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