Дожди ожидаются в Ростове на следующей неделе

Posted 10 августа 2017, 11:17
Published 10 августа 2017, 11:17
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
"С понедельника по среду каждый день будет идти дождь. Днем температура будет варьироваться от 31 до 35 градусов, ночью - от 19 до 22 градусов", - говорится в сообщении.
Однако всю эту неделю осадков не будет. Температура днем достигнет 35 градусов. При этом ежедневно прогнозируется переменная облачность.
Сейчас в донской столице 35 градусов тепла.
Ранее появились сведения, что в области с начала года произошло более 400 возгораний сухой растительности.
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