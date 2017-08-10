Илья Лагутенко сообщил о планах "Мумий Тролля" выпустить 13-й альбом

Posted 10 августа 2017, 13:32
Published 10 августа 2017, 13:32
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
Музыкант рассказал, что альбом практически готов, все треки записаны, но у группы практически не остается свободного времени из-за фестивального сезона. Поэтому по его завершению музыканты вплотную займутся выпускрм новой пластинки.
Альбом "СеверозападХВосток" должен стать 13-й пластинкой в коллекции "Мумий Тролля". Музыканты уже выпустили два видеоклипа на треки из будущего альбома. Речь идет о песнях "Не помню зачем" и "Отв. За романтику".
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