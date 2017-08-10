Илья Лагутенко сообщил о планах "Мумий Тролля" выпустить 13-й альбом

Альбом "СеверозападХВосток" должен стать 13-й пластинкой в коллекции "Мумий Тролля". Музыканты уже выпустили два видеоклипа на треки из будущего альбома. Речь идет о песнях "Не помню зачем" и "Отв. За романтику".