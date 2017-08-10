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Posted 10 августа 2017, 13:32

Published 10 августа 2017, 13:32

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Илья Лагутенко сообщил о планах "Мумий Тролля" выпустить 13-й альбом

10 августа 2017, 13:32
Известная рок-группа "Мумий Тролль" в начале 2018 года собирается выпустить новый альбом "СеверозападХВосток", пишет ТАСС с ссылкой на слова лидера музыкального коллектива Ильи Лагутенко.

Музыкант рассказал, что альбом практически готов, все треки записаны, но у группы практически не остается свободного времени из-за фестивального сезона. Поэтому по его завершению музыканты вплотную займутся выпускрм новой пластинки.

Альбом "СеверозападХВосток" должен стать 13-й пластинкой в коллекции "Мумий Тролля". Музыканты уже выпустили два видеоклипа на треки из будущего альбома. Речь идет о песнях "Не помню зачем" и "Отв. За романтику".

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