Кандидата наук в Ростове не сбивал грузовик, он сам упал – ГИБДД

Пенсионер в Ростове-на-Дону вечером в среду не попадал в ДТП, он получил травмы во время падения, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

По словам родственников, на пересечении улиц Станиславского и Семашко кандидата медицинских наук Руслана Кривопуска сбил водитель грузовика и скрылся с места аварии. Родные утверждают в социальных сетях, что 87-летний мужчина был доставлен в больницу с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. "На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, однако факт ДТП не подтвердился. По предварительным данным, пенсионер получил травмы во время падения. Об этом говорят опрошенные свидетели инцидента", - рассказали в ведомстве. Материалы по теме Велосипедисты: как избежать ДТП и избиений