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Posted 10 августа 2017, 10:31

Published 10 августа 2017, 10:31

Modified 11 сентября 2022, 16:29

Updated 11 сентября 2022, 16:29

Кандидата наук в Ростове не сбивал грузовик, он сам упал – ГИБДД

10 августа 2017, 10:31
Пенсионер в Ростове-на-Дону вечером в среду не попадал в ДТП, он получил травмы во время падения, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

По словам родственников, на пересечении улиц Станиславского и Семашко кандидата медицинских наук Руслана Кривопуска сбил водитель грузовика и скрылся с места аварии. Родные утверждают в социальных сетях, что 87-летний мужчина был доставлен в больницу с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой.

"На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, однако факт ДТП не подтвердился. По предварительным данным, пенсионер получил травмы во время падения. Об этом говорят опрошенные свидетели инцидента", - рассказали в ведомстве.

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