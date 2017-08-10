rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Кандидата наук в Ростове не сбивал грузовик, он сам упал – ГИБДД

10 августа 2017, 13:31
Пенсионер в Ростове-на-Дону вечером в среду не попадал в ДТП, он получил травмы во время падения, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

По словам родственников, на пересечении улиц Станиславского и Семашко кандидата медицинских наук Руслана Кривопуска сбил водитель грузовика и скрылся с места аварии. Родные утверждают в социальных сетях, что 87-летний мужчина был доставлен в больницу с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой.

"На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, однако факт ДТП не подтвердился. По предварительным данным, пенсионер получил травмы во время падения. Об этом говорят опрошенные свидетели инцидента", - рассказали в ведомстве.

Материалы по теме
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в РостовеВелосипедисты: как избежать ДТП и избиений Один человек погиб и один пострадал в лобовом ДТП под Ростовом
#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00