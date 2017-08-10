Кандидата наук в Ростове не сбивал грузовик, он сам упал – ГИБДД

По словам родственников, на пересечении улиц Станиславского и Семашко кандидата медицинских наук Руслана Кривопуска сбил водитель грузовика и скрылся с места аварии. Родные утверждают в социальных сетях, что 87-летний мужчина был доставлен в больницу с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой.