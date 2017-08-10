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Posted 10 августа 2017, 10:14

Published 10 августа 2017, 10:14

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Осуждены ростовчане, забившие пенсионерку камнем из-за денег на похороны

10 августа 2017, 10:14
В Ростове-на-Дону суд приговорил к срокам до 17 лет колонии мужчину и женщину, которые убили пенсионерку, чтобы забрать деньги, отложенные на похороны, информирует Ростовский облсуд.

"Было установлено, что осужденная рассказала подельнику о том, что у бабушки ее мужа есть отложенные на похороны деньги. В 2016 году они пришли к пенсионерке и избили камнем и палкой", - говорится в сообщении.

Далее фигуранты дела потребовали деньги. Потерпевшая передала 500 рублей. После этого мужчина еще несколько раз ударил пострадавшую. Последняя скончалась.

Отмечается, что далее родственники убитой нашли сверток с деньгами, которые упали за тумбочку, когда нападавшие искали средства.

Суд приговорил женщину к 11 годам колонии, мужчину - к 17 годам заключения.

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Справедливый приговор?
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