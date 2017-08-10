Осуждены ростовчане, забившие пенсионерку камнем из-за денег на похороны

Posted 10 августа 2017, 10:14
Published 10 августа 2017, 10:14
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
"Было установлено, что осужденная рассказала подельнику о том, что у бабушки ее мужа есть отложенные на похороны деньги. В 2016 году они пришли к пенсионерке и избили камнем и палкой", - говорится в сообщении.
Далее фигуранты дела потребовали деньги. Потерпевшая передала 500 рублей. После этого мужчина еще несколько раз ударил пострадавшую. Последняя скончалась.
Отмечается, что далее родственники убитой нашли сверток с деньгами, которые упали за тумбочку, когда нападавшие искали средства.
Суд приговорил женщину к 11 годам колонии, мужчину - к 17 годам заключения.
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