Причина 90% возгораний в Ростовской области — человеческий фактор

Posted 10 августа 2017, 05:26
Published 10 августа 2017, 05:26
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
В среду состоялась конференция, темой обсуждения которой стала экстремальная жара, установившаяся на территории региона и ситуация с возгораниями.
"Почти 90% возгораний происходит по причине человеческого фактора", - сообщил Синьков. По его словам, уже рассмотрено более 300 нарушений, сумма штрафов по которым превышает 5 миллионов рублей.
"Есть у нас возгорание 4 гектаров пшеницы, которое произошло по различным причинам. В основном они связаны с неисправностью техники, которая использовалась при уборке, и в том числе с нарушением правил пожарной безопасности",- рассказал Синьков.
Он объяснил, что недавний случай возгорания в поселке Александровка мог произойти только по вине человека. "Мы сами понимаем, что в вечернее время, когда темно, возгорания сухой растительности происходят по причине человеческого фактора", - добавил Синьков. Спикер рассказал, что по пожарам будут привлекаться к ответственности не только люди, которые стали виновниками возгорания, но также должностные лица, отвечающие за состояние этих участков.