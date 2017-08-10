Причина 90% возгораний в Ростовской области — человеческий фактор

Он объяснил, что недавний случай возгорания в поселке Александровка мог произойти только по вине человека. "Мы сами понимаем, что в вечернее время, когда темно, возгорания сухой растительности происходят по причине человеческого фактора", - добавил Синьков. Спикер рассказал, что по пожарам будут привлекаться к ответственности не только люди, которые стали виновниками возгорания, но также должностные лица, отвечающие за состояние этих участков.