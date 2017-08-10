rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 августа 2017, 05:26

Published 10 августа 2017, 05:26

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

Причина 90% возгораний в Ростовской области — человеческий фактор

10 августа 2017, 05:26
В Ростовской области почти 90% возгораний происходит по вине людей, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

В среду состоялась конференция, темой обсуждения которой стала экстремальная жара, установившаяся на территории региона и ситуация с возгораниями.

"Почти 90% возгораний происходит по причине человеческого фактора", - сообщил Синьков. По его словам, уже рассмотрено более 300 нарушений, сумма штрафов по которым превышает 5 миллионов рублей.

"Есть у нас возгорание 4 гектаров пшеницы, которое произошло по различным причинам. В основном они связаны с неисправностью техники, которая использовалась при уборке, и в том числе с нарушением правил пожарной безопасности",- рассказал Синьков.

Он объяснил, что недавний случай возгорания в поселке Александровка мог произойти только по вине человека. "Мы сами понимаем, что в вечернее время, когда темно, возгорания сухой растительности происходят по причине человеческого фактора", - добавил Синьков. Спикер рассказал, что по пожарам будут привлекаться к ответственности не только люди, которые стали виновниками возгорания, но также должностные лица, отвечающие за состояние этих участков.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика