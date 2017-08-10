В Ростовской области в июне в пять раз выросло число погибших в пожарах

В июне на пожарах в Ростовской области в этом году погибли 15 человек, что в пять раз больше, чем в прошлом году, сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

В среду состоялась конференция, темой обсуждения которой стала экстремальная жара, установившаяся на территории региона и ситуация с возгораниями. По словам спикера, в июне прошлого года на пожаре погибло только три человека. "Мы имели хорошие показатели за весну 2017 года, а вот в июне на пожарах погибло 15 человек", - рассказал Синьков. По его словам, сейчас регион находится ниже показателей по сравнению с прошлым годом: на 5% - по количеству пожаров и на 7% - по гибели людей. "На сегодняшний день произошло 1360 пожаров, погибло 111 человек", - сообщил Синьков. Также он рассказал, что на 50% увеличилось количество возгораний как по траве, так и по мусору. Вам приходилось тушить пожар? да нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.