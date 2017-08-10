rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 августа 2017, 05:32

Published 10 августа 2017, 05:32

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

В Ростовской области в июне в пять раз выросло число погибших в пожарах

10 августа 2017, 05:32
В июне на пожарах в Ростовской области в этом году погибли 15 человек, что в пять раз больше, чем в прошлом году, сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

В среду состоялась конференция, темой обсуждения которой стала экстремальная жара, установившаяся на территории региона и ситуация с возгораниями.

По словам спикера, в июне прошлого года на пожаре погибло только три человека. "Мы имели хорошие показатели за весну 2017 года, а вот в июне на пожарах погибло 15 человек", - рассказал Синьков.

По его словам, сейчас регион находится ниже показателей по сравнению с прошлым годом: на 5% - по количеству пожаров и на 7% - по гибели людей.

"На сегодняшний день произошло 1360 пожаров, погибло 111 человек", - сообщил Синьков. Также он рассказал, что на 50% увеличилось количество возгораний как по траве, так и по мусору.

Вам приходилось тушить пожар?
Проголосовало: 0 чел.
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика