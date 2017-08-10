В Ростовской области в июне в пять раз выросло число погибших в пожарах

Posted 10 августа 2017, 05:32
Published 10 августа 2017, 05:32
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
В среду состоялась конференция, темой обсуждения которой стала экстремальная жара, установившаяся на территории региона и ситуация с возгораниями.
По словам спикера, в июне прошлого года на пожаре погибло только три человека. "Мы имели хорошие показатели за весну 2017 года, а вот в июне на пожарах погибло 15 человек", - рассказал Синьков.
По его словам, сейчас регион находится ниже показателей по сравнению с прошлым годом: на 5% - по количеству пожаров и на 7% - по гибели людей.
"На сегодняшний день произошло 1360 пожаров, погибло 111 человек", - сообщил Синьков. Также он рассказал, что на 50% увеличилось количество возгораний как по траве, так и по мусору.