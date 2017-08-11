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Posted 10 августа 2017, 22:11

Published 10 августа 2017, 22:11

Modified 17 сентября 2022, 14:39

Updated 17 сентября 2022, 14:39

Ford придумал способ заливать "омывайку", не открывая капот

10 августа 2017, 22:11
Автопроизводитель Ford стал изобретателем нового способа залить омывающую жидкость, при этом не открывая капот машины, информирует портал "Народные новости".

"В новых машинах компании теперь не придется открывать капот для этой процедуры. Для этого необходимо будет нажать на эмблему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нажатие разблокирует замок, который закрывает капот. Далее нужно будет повернуть шильдик и появится доступ к шлангу. Именно через него и поступает омывающая жидкость.

Издание пишет, что нововведение внедрили в новых машинах Lincoln. Также производитель запатентовал разработку.

Ранее для заполнения резервного бака всегда требовалось открывать капот.

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