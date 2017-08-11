Ford придумал способ заливать "омывайку", не открывая капот

Posted 10 августа 2017, 22:11
Published 10 августа 2017, 22:11
Modified 17 сентября 2022, 14:39
Updated 17 сентября 2022, 14:39
"В новых машинах компании теперь не придется открывать капот для этой процедуры. Для этого необходимо будет нажать на эмблему", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нажатие разблокирует замок, который закрывает капот. Далее нужно будет повернуть шильдик и появится доступ к шлангу. Именно через него и поступает омывающая жидкость.
Издание пишет, что нововведение внедрили в новых машинах Lincoln. Также производитель запатентовал разработку.
Ранее для заполнения резервного бака всегда требовалось открывать капот.
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