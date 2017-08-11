Около 100 млн рублей потратят на капремонт школ под Ростовом

"В Миллерово школу №4 отремонтируют за 91 миллион рублей. Подобных работ здесь не проходило уже 40 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт завершится к осени 2018 года.
Ранее отремонтировали школу №5. В результате в классах появилась мультимедийная техника, заработала лаборатория, мастерские. Кроме того, в 2016 году открылся спорткомплекс имени Чуканова, который считался долгостроем.
Еще 8 миллионов рублей уйдет на установку спортплощадки на территории школы №5. В слободе Титовка появится новая водонапорная башня, которая износилась.
р1