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Около 100 млн рублей потратят на капремонт школ под Ростовом

11 августа 2017, 10:25
В Миллеровском районе Ростовской области будет потрачено 100 миллионов рублей на проведение ремонта в школах, информирует правительство региона.

"В Миллерово школу №4 отремонтируют за 91 миллион рублей. Подобных работ здесь не проходило уже 40 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт завершится к осени 2018 года.

Ранее отремонтировали школу №5. В результате в классах появилась мультимедийная техника, заработала лаборатория, мастерские. Кроме того, в 2016 году открылся спорткомплекс имени Чуканова, который считался долгостроем.

Еще 8 миллионов рублей уйдет на установку спортплощадки на территории школы №5. В слободе Титовка появится новая водонапорная башня, которая износилась.

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В вашей школе был хороший ремонт?
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