rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 августа 2017, 14:40

Published 11 августа 2017, 14:40

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

В Ростове задержали серийную мошенницу, торговавшую рыбой

11 августа 2017, 14:40
В Ростове-на-Дону задержали женщину, которая обворовывала граждан во время продажи рыбной продукции, информирует в пятницу региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, 59-летняя подозреваемая представлялась торговым представителем и предлагала людям приобрести рыбу по низкой цене. Далее она получала деньги от потенциальных покупателей", - говорится в сообщении.

После этого фигурантка дела вместе с потерпевшими приезжала к торговой зоне. Она просила покупателей подождать снаружи и уходила через запасной выход.

На данный момент установлено 10 подобных случаев. Размер ущерба превысил 300 тысяч рублей.

Дело завели по факту мошенничества. Максимальное наказание - 5 лет колонии.

р1

Вас когда-нибудь обманывали мошенники?
Проголосовало: 0 чел.
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика