В Ростове задержали серийную мошенницу, торговавшую рыбой

Posted 11 августа 2017, 14:40
Published 11 августа 2017, 14:40
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
"По данным полиции, 59-летняя подозреваемая представлялась торговым представителем и предлагала людям приобрести рыбу по низкой цене. Далее она получала деньги от потенциальных покупателей", - говорится в сообщении.
После этого фигурантка дела вместе с потерпевшими приезжала к торговой зоне. Она просила покупателей подождать снаружи и уходила через запасной выход.
На данный момент установлено 10 подобных случаев. Размер ущерба превысил 300 тысяч рублей.
Дело завели по факту мошенничества. Максимальное наказание - 5 лет колонии.
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