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Posted 11 августа 2017, 06:41

Published 11 августа 2017, 06:41

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

В Ростовской области не ведется учет безнадзорных животных

11 августа 2017, 06:41
В Ростовской области никто не знает, сколько сейчас безнадзорных животных, сообщил директор Муниципального казенного учреждения "Городской центр управления численностью безнадзорных животных" города Ростова-на-Дону Юрий Пономарев.

В среду состоялся круглый стол на тему "Оценка эффективности расходования бюджетных средств на регулирование численности безнадзорных животных в Ростовской области".

"Сколько сейчас безнадзорных животных - никто не знает, так как мониторинг не проводился", - сказал Пономарев. Он отметил, что можно говорить только об учете отловленных животных, а о том, сколько их вообще – это ни в чей функционал не входит.

"Делали мониторинг в 2014 году, тогда было выявлено 5 тысяч безнадзорных животных", - добавил Пономарев. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков сообщил, что сейчас можно говорить только о том, насколько голов заключены контракты.

"Насколько были реализованы контракты по отлову безнадзорных животных можно говорить только по факту исполнения", - добавил Былков.

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