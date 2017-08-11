Власти села под Ростовом обязали взять на учет бесхозный газопровод

Posted 11 августа 2017, 07:13
Published 11 августа 2017, 07:13
Modified 24 декабря 2024, 18:15
Updated 24 декабря 2024, 18:15
"Было установлено, что администрация не принимает меры по постановке на учет газопровода длиной 47 километров на территории села Стефанидинодар. Этот объект является бесхозяйным", - говорится в сообщении.
Эти мероприятия необходимы, чтобы передать объект на баланс муниципалитета. Его работа без обслуживания может привести к негативной ситуации.
В результате главе муниципалитета внесли представление с требованием устранить нарушения. Однако оно было проигнорировано. После этого чиновника привлекли к административной ответственности.
Также бездействие администрации признали незаконным.
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