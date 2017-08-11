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Posted 11 августа 2017, 07:13

Published 11 августа 2017, 07:13

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

Власти села под Ростовом обязали взять на учет бесхозный газопровод

11 августа 2017, 07:13
В Ростовской области суд обязал администрации Круглянского сельпо взять на учет бесхозяйный газопровод, информирует региональная прокуратура.

"Было установлено, что администрация не принимает меры по постановке на учет газопровода длиной 47 километров на территории села Стефанидинодар. Этот объект является бесхозяйным", - говорится в сообщении.

Эти мероприятия необходимы, чтобы передать объект на баланс муниципалитета. Его работа без обслуживания может привести к негативной ситуации.

В результате главе муниципалитета внесли представление с требованием устранить нарушения. Однако оно было проигнорировано. После этого чиновника привлекли к административной ответственности.

Также бездействие администрации признали незаконным.

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