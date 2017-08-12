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Ростовчане пожаловались на шумящий по ночам рекламный щит

12 августа 2017, 08:03
В Ростове-на-Дону на улице Волкова заклинило рекламный щит, в результате он начал издавать щелчки, которые мешают спать, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из ростовских групп.

"Неисправность не исправляют несколько дней. Появляются щелчки при включении освещения. Конструкция щелкает 23 раза, после чего замолкает на 2 минуты", - говорится в сообщении.

Автор поста добавил, что эта ситуация происходит всю ночь. При этом в квартирах все отлично слышно. Он попросил провести ремонтные работы.

К посту приложено видео с места инцидента. На нем отчетливо слышны щелчки. Пользователи посоветовали обратиться в горадминистрацию.

"Напишите заявление в двух экземплярах и передайте в администрацию. Только пусть зарегистрируют. Также найдите участкового и попросите помочь", - написал один из пользователей в комментариях.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Опросы
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