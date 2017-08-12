Ростовчане пожаловались на шумящий по ночам рекламный щит

"Неисправность не исправляют несколько дней. Появляются щелчки при включении освещения. Конструкция щелкает 23 раза, после чего замолкает на 2 минуты", - говорится в сообщении.
Автор поста добавил, что эта ситуация происходит всю ночь. При этом в квартирах все отлично слышно. Он попросил провести ремонтные работы.
К посту приложено видео с места инцидента. На нем отчетливо слышны щелчки. Пользователи посоветовали обратиться в горадминистрацию.
"Напишите заявление в двух экземплярах и передайте в администрацию. Только пусть зарегистрируют. Также найдите участкового и попросите помочь", - написал один из пользователей в комментариях.
р1