В Ростове на общегородской субботник пришли 5 тыс человек

Posted 12 августа 2017, 15:09
Published 12 августа 2017, 15:09
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
"Во всех районах прошли работы по уборке мусора и ликвидации свалочных очагов. Также активисты выгребли листву, косили растительность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные жители отремонтировали и покрасили спортплощадки, лавочки, ограждения.
Всего было вывезено около одной тысячи тонн мусора. В 2017 году прошли работы по ликвидации 43 свалочных очагов. За это время вывезли более пяти тысяч тонн мусора.
В субботу от свалочных очагов убрали территории на улицах Никитина, Первой Луговой. До конца года исчезнут все свалки, которые запланировали убрать.
р1
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]