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Posted 12 августа 2017, 15:09

Published 12 августа 2017, 15:09

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

В Ростове на общегородской субботник пришли 5 тыс человек

12 августа 2017, 15:09
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в субботу на уборку улиц вышли пять тысяч человек, применялись свыше 150 единиц техники, информирует горадминистрация.

"Во всех районах прошли работы по уборке мусора и ликвидации свалочных очагов. Также активисты выгребли листву, косили растительность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители отремонтировали и покрасили спортплощадки, лавочки, ограждения.

Всего было вывезено около одной тысячи тонн мусора. В 2017 году прошли работы по ликвидации 43 свалочных очагов. За это время вывезли более пяти тысяч тонн мусора.

В субботу от свалочных очагов убрали территории на улицах Никитина, Первой Луговой. До конца года исчезнут все свалки, которые запланировали убрать.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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