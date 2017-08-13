Авто столкнулась с фурой на Дону, один человек погиб и двое пострадали

В Ростовской области в воскресенье на дороге М-4 "Дон" легковушка столкнулась с грузовиком, погиб один человек, еще двое получили ранения, передает региональное УМВД РФ.

"Водитель "ВАЗ-2101" столкнулся с грузовиком Freightliner. Инцидент случился в 20.40 мск", - говорится в публикации. Уточняется, что погиб водитель "ВАЗа". Его двух пассажиров доставили в медучреждение. В данный момент проводится проверка. В этот же день в регионе водитель Hyundai сбил лошадь. Далее машина перевернулась. В результате погиб пассажир авто. ДТП произошло на дороге Целина - Ольшанка. р1