rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа 2017, 19:53

Published 13 августа 2017, 19:53

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Авто столкнулась с фурой на Дону, один человек погиб и двое пострадали

13 августа 2017, 19:53
В Ростовской области в воскресенье на дороге М-4 "Дон" легковушка столкнулась с грузовиком, погиб один человек, еще двое получили ранения, передает региональное УМВД РФ.

"Водитель "ВАЗ-2101" столкнулся с грузовиком Freightliner. Инцидент случился в 20.40 мск", - говорится в публикации.

Уточняется, что погиб водитель "ВАЗа". Его двух пассажиров доставили в медучреждение. В данный момент проводится проверка.

В этот же день в регионе водитель Hyundai сбил лошадь. Далее машина перевернулась. В результате погиб пассажир авто. ДТП произошло на дороге Целина - Ольшанка.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика