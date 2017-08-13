Авто столкнулась с фурой на Дону, один человек погиб и двое пострадали

Posted 13 августа 2017, 19:53
Published 13 августа 2017, 19:53
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
"Водитель "ВАЗ-2101" столкнулся с грузовиком Freightliner. Инцидент случился в 20.40 мск", - говорится в публикации.
Уточняется, что погиб водитель "ВАЗа". Его двух пассажиров доставили в медучреждение. В данный момент проводится проверка.
В этот же день в регионе водитель Hyundai сбил лошадь. Далее машина перевернулась. В результате погиб пассажир авто. ДТП произошло на дороге Целина - Ольшанка.
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