Минздрав Ростовской области не комментирует появление вируса Коксаки

Posted 14 августа 2017, 07:45
Published 14 августа 2017, 07:45
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
В соцсетях появилась информация о том, что в одной из больниц области проходит лечение ребенок, заразившийся вирусом Коксаки в Турции.
"Жители Ростова и Ростовской области! Турция нам подкинула такую "заразу" как вирус Коксаки! Это правда! Я с сыном в инфекционном отделении. Все начинается с высокой температуры, заразу лечат свечками", - пишет местная жительница.
Однако на вопросы журналиста о том, в какой больнице они лежат, девушка не ответила. В трех инфекционных больницах Ростова также не слышали о появлении вируса Коксаки в области.
"У нас много детей лежат с кишечными заболеваниями, но вируса Коксаки не было. Слышала, что этот вирус распространен в Турции, но в Ростове еще не было подобного", - рассказал заведующий одной из больниц.
В облздраве пока информацию о появлении вируса не прокомментировали. "В настоящий момент мы не готовы комментировать это сообщение", - отметили в ведомстве.
Вирусы Коксаки — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. Вирусы Коксаки являются одной из основных причин возникновения асептического менингита.
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