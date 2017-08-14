Самыми популярными смартфонами у ростовчан стали iPhone

Самыми дорогими телефонами также стали iPhone, стоимость которых на региональном рынке составила 30 тысяч рублей. Положительная динамика отмечена на телефоны Samsung и Lenovo. Модели остальных производителей стали дешевле. Так, приобрести Xiaomi в Ростове-на-Дону можно в среднем за 10,9 тысяч рублей. Среди бюджетных вариантов лидируют телефоны Nokia, стоимость которых составляет 3,4 тысяч рублей.