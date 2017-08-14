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Posted 14 августа 2017, 13:51

Published 14 августа 2017, 13:51

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Самыми популярными смартфонами у ростовчан стали iPhone

14 августа 2017, 13:51
Спрос жителей Ростова-на-Дону на смартфоны Apple составил 57,4% в сети Интернет, подсчитали аналитики компании Avito.

При этом в сравнении с прошлогодними данными спрос на "яблочные" смартфоны в южной столице немного упал — на 2,4%.

Вторым по популярности запросов стал бренд Samsung, на него приходится 16,5% спроса. Тройку лидеров замыкает мобильная техника Xiaomi, на которую приходится 4,3% запросов.

Самыми дорогими телефонами также стали iPhone, стоимость которых на региональном рынке составила 30 тысяч рублей. Положительная динамика отмечена на телефоны Samsung и Lenovo. Модели остальных производителей стали дешевле. Так, приобрести Xiaomi в Ростове-на-Дону можно в среднем за 10,9 тысяч рублей. Среди бюджетных вариантов лидируют телефоны Nokia, стоимость которых составляет 3,4 тысяч рублей.

В общей сложности на категорию "Телефоны" в разделе "Бытовая техника" на cайте объявлений приходится 52,9% сообщений. Средняя стоимость телефонов составила 17,2 тысячи рублей, что почти в 1,5 раза выше среднероссийского показателя.

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