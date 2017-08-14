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Posted 14 августа 2017, 08:22

Published 14 августа 2017, 08:22

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

В РФ резко подешевел iPhone 7 Plus

14 августа 2017, 08:22
В РФ за последнее время сильно снизилась стоимость смартфона iPhone 7 Plus, у которого 128 гигабайт памяти, информирует "Российская газета" со ссылкой на Hi-Tech Mail.ru.

"Стоимость снизилась на 30% по сравнению с периодом, когда телефон только начали продавать", - говорится в публикации.

Отмечается, что по лучшей цене купить iPhone можно в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь ниже конкуренция и стоимость падает быстрее. Так, стать обладателем устройства можно за 44 тысячи рублей.

Ранее появились сведения, в 2017 году будет представлен iPhone 8. Есть слухи, что у него исчезнет кнопка Home.

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