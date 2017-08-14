В РФ резко подешевел iPhone 7 Plus

Posted 14 августа 2017, 08:22
Published 14 августа 2017, 08:22
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
"Стоимость снизилась на 30% по сравнению с периодом, когда телефон только начали продавать", - говорится в публикации.
Отмечается, что по лучшей цене купить iPhone можно в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь ниже конкуренция и стоимость падает быстрее. Так, стать обладателем устройства можно за 44 тысячи рублей.
Ранее появились сведения, в 2017 году будет представлен iPhone 8. Есть слухи, что у него исчезнет кнопка Home.
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