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Posted 14 августа 2017, 14:35

Published 14 августа 2017, 14:35

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

В Ростове Штахановского останется без света во вторник

14 августа 2017, 14:35
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону во вторник пройдут отключения света, которые затронут несколько улиц, в том числе Штахановского, передает горадминистрация.

В этот день света также не будет на улицах Андрея Сладкова, Зорге и проспекте Стачки.

В среду электричества не будет на улицах Совхозная, Герасименко, Погодина и в переулке Ашхабадском.

В четверг свет выключат по улицам Парковая, Горская, Погодина, Цезаря-Кунникова, проспекту Стачки, площади Тружеников, в переулках Днепровский, Краснознаменный, Ставропольский.

В пятницу света не будет в переулке Коммунистический и на проспекте Стачки.

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#Новости Ростова#Новости
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