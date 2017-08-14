В Ростове Штахановского останется без света во вторник

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В Ростове-на-Дону во вторник пройдут отключения света, которые затронут несколько улиц, в том числе Штахановского, передает горадминистрация.

В этот день света также не будет на улицах Андрея Сладкова, Зорге и проспекте Стачки. В среду электричества не будет на улицах Совхозная, Герасименко, Погодина и в переулке Ашхабадском. В четверг свет выключат по улицам Парковая, Горская, Погодина, Цезаря-Кунникова, проспекту Стачки, площади Тружеников, в переулках Днепровский, Краснознаменный, Ставропольский. В пятницу света не будет в переулке Коммунистический и на проспекте Стачки. р1 У вас часто отключают свет? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.