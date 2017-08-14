В Ростове Штахановского останется без света во вторник

Posted 14 августа 2017, 14:35
Published 14 августа 2017, 14:35
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
В этот день света также не будет на улицах Андрея Сладкова, Зорге и проспекте Стачки.
В среду электричества не будет на улицах Совхозная, Герасименко, Погодина и в переулке Ашхабадском.
В четверг свет выключат по улицам Парковая, Горская, Погодина, Цезаря-Кунникова, проспекту Стачки, площади Тружеников, в переулках Днепровский, Краснознаменный, Ставропольский.
В пятницу света не будет в переулке Коммунистический и на проспекте Стачки.
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