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Posted 15 августа 2017, 06:28

Published 15 августа 2017, 06:28

Modified 1 октября, 14:15

Updated 1 октября, 14:15

Две мошенницы под видом соцработников обокрали пенсионерку под Ростовом

15 августа 2017, 06:28
В Ростовской области задержали двух женщин, которые обокрали пенсионерку, представившись соцработниками, информирует областное УМВД РФ.

"Женщины в возрасте 31 и 43 года пришли к пенсионерке домой и заявили, что являются соцработниками. Одна из подозреваемых украла около 50 тысяч рублей, когда пострадавшая отвлеклась", - сказано в сообщении.

Выяснилось, что одна из задержанных ранее была судима. Сейчас по факту мошенничества завели уголовное дело.

В данный момент женщины арестованы. Им грозит до пяти лет заключения.

р1

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