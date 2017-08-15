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Posted 15 августа 2017, 03:06

Published 15 августа 2017, 03:06

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

Infiniti представил ретро-электрокар Prototype 9

15 августа 2017, 03:06
Автопроизводитель Infiniti показал свой новый электромобиль, который сделан в стиле 1940-х годов, информирует "Коммерсант".

"Модель создали на стальной раме. Кузовные панели были сделаны вручную", - говорится в публикации.

Отмечается, что в авто присутствует решетка радиатора. Однако модель оборудована электродвигателем.

В машине может поместиться один человек. В салоне присутствует черная кожа.

Издание пишет, что объем мотора составляет 150 "лошадок". Машина может разогнаться до 170 километров в час. Одной зарядки хватает на 20 минут езды по гоночной трассе.

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