Infiniti представил ретро-электрокар Prototype 9

Posted 15 августа 2017, 03:06
Published 15 августа 2017, 03:06
Modified 24 декабря 2024, 18:15
Updated 24 декабря 2024, 18:15
"Модель создали на стальной раме. Кузовные панели были сделаны вручную", - говорится в публикации.
Отмечается, что в авто присутствует решетка радиатора. Однако модель оборудована электродвигателем.
В машине может поместиться один человек. В салоне присутствует черная кожа.
Издание пишет, что объем мотора составляет 150 "лошадок". Машина может разогнаться до 170 километров в час. Одной зарядки хватает на 20 минут езды по гоночной трассе.
р1