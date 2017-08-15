Китайцы купят альянс Fiat Chrysler Automobiles

Posted 15 августа 2017, 07:47
Published 15 августа 2017, 07:47
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
"Сейчас заинтересованы в сделке четыре компании. При этом реальные шансы заполучить альянс есть у двух из них", - говорится в публикации.
Ранее появились сведения, что одной из китайских организаций было отказано из-за отсутствия договоренности по цене.
Издание пишет, что заинтересованными компаниями являются Great Wall, Geely, Guangzhou и Dongfeng. Стоимость альянса на данный момент неизвестна.
Также неизвестно, когда будет принято окончательное решение по данному вопросу.
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