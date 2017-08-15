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Posted 15 августа 2017, 07:47

Published 15 августа 2017, 07:47

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

Китайцы купят альянс Fiat Chrysler Automobiles

15 августа 2017, 07:47
По мнению экспертов, китайские инвесторы планируют выкупить альянс Fiat Chrysler Automobiles, информирует портал "Народные новости".

"Сейчас заинтересованы в сделке четыре компании. При этом реальные шансы заполучить альянс есть у двух из них", - говорится в публикации.

Ранее появились сведения, что одной из китайских организаций было отказано из-за отсутствия договоренности по цене.

Издание пишет, что заинтересованными компаниями являются Great Wall, Geely, Guangzhou и Dongfeng. Стоимость альянса на данный момент неизвестна.

Также неизвестно, когда будет принято окончательное решение по данному вопросу.

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#Общество#Новости
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