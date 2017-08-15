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В Ростове в Болгарстрое освещение восстановят к ноябрю

15 августа 2017, 16:34
В Ростове-на-Дону до 1 ноября специалисты восстановят систему уличного освещения микрорайона Болгарстрой информирует во вторник горадминистрация.

"Сети освещения передали на баланс компании "Ростгорсвет". В результате были выделены деньги на восстановление освещения", - говорится в публикации.

Уже прошел ремонт в четырех пунктах питания наружного освещения. Работы затронули улицы Кривоноса, Никулиной и проспект Горшкова.

Еще на нескольких улицах отремонтировали кабельные линии. Светильники, которые нельзя больше использовать, поменяли.

Помимо этого, рабочие окрасили и выровняли 38 опор освещения. Сейчас 130 объектов наружного освещения работают в нормальном режиме.

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