В Ростове в Болгарстрое освещение восстановят к ноябрю

"Сети освещения передали на баланс компании "Ростгорсвет". В результате были выделены деньги на восстановление освещения", - говорится в публикации.
Уже прошел ремонт в четырех пунктах питания наружного освещения. Работы затронули улицы Кривоноса, Никулиной и проспект Горшкова.
Еще на нескольких улицах отремонтировали кабельные линии. Светильники, которые нельзя больше использовать, поменяли.
Помимо этого, рабочие окрасили и выровняли 38 опор освещения. Сейчас 130 объектов наружного освещения работают в нормальном режиме.
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