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Posted 15 августа 2017, 06:00

Published 15 августа 2017, 06:00

Modified 17 сентября 2022, 14:39

Updated 17 сентября 2022, 14:39

В Таганроге смертность от туберкулеза снизилась на 35%

15 августа 2017, 06:00
В Таганроге Ростовской области зафиксировали снижение смертности от заболевания туберкулезом, этот показатель составил 34,6%, информирует горадминистрация.

"Эти данные получены по итогам первых 7 месяцев 2017 года. Сейчас в городе высокая выявляемость этого заболевания", - говорится в публикации.

Отмечается, что уровень охвата населения профосмотрами в 2016 году составил почти 60%. Однако это меньше целевого показателя.

В 2016 году было потрачено более 728 тысяч рублей на проведение дезинфекции в очагах туберкулеза по месту жительства. Всего обработали 152 объекта. В 2017 году на эти цели потратили почти 370 тысяч рублей.

В городе пройдут мероприятия на увеличение числа детей, которые получили вакцину от этой болезни.

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