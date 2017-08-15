В Таганроге смертность от туберкулеза снизилась на 35%

Posted 15 августа 2017, 06:00
Published 15 августа 2017, 06:00
Modified 17 сентября 2022, 14:39
Updated 17 сентября 2022, 14:39
"Эти данные получены по итогам первых 7 месяцев 2017 года. Сейчас в городе высокая выявляемость этого заболевания", - говорится в публикации.
Отмечается, что уровень охвата населения профосмотрами в 2016 году составил почти 60%. Однако это меньше целевого показателя.
В 2016 году было потрачено более 728 тысяч рублей на проведение дезинфекции в очагах туберкулеза по месту жительства. Всего обработали 152 объекта. В 2017 году на эти цели потратили почти 370 тысяч рублей.
В городе пройдут мероприятия на увеличение числа детей, которые получили вакцину от этой болезни.
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