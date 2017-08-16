Баста готов "навалять" Децлу после суда в Ростове

"Вы хотите, чтобы меня посадили? Мне нечего сказать этому человеку лично, кроме как написать в Twitter. Сидеть не хочется. Ну что мне сказать? Кирилл, ты был не прав? Или я прав? Нет в этом сопернике достоинства, чтобы встречаться с ним один на один и решать вопрос. Я общаюсь с ним в формате, который задал он", - ответил Вакуленко на вопрос журналиста о том, не намерен ли Баста урегулировать конфликт "по-пацански", при личной встрече двух исполнителей.