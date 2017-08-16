Баста готов "навалять" Децлу после суда в Ростове

Posted 16 августа 2017, 07:32
Published 16 августа 2017, 07:32
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
Напомним, в декабре прошлого года Децл подал в суд на Басту за то, что тот назвал его "лохматым чмом". Суд обязал выплатить Басту 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Во вторник в ростовском суде рассматривали еще четыре иска по оскорблению чести и достоинства Толмацкого. Вакуленко должен заплатить еще 350 тысяч рублей за посты в соцсети. Он сравнил прическу Децла с "шевелюрой осла", а самого исполнителя назвал гермафродитом.
"Вы хотите, чтобы меня посадили? Мне нечего сказать этому человеку лично, кроме как написать в Twitter. Сидеть не хочется. Ну что мне сказать? Кирилл, ты был не прав? Или я прав? Нет в этом сопернике достоинства, чтобы встречаться с ним один на один и решать вопрос. Я общаюсь с ним в формате, который задал он", - ответил Вакуленко на вопрос журналиста о том, не намерен ли Баста урегулировать конфликт "по-пацански", при личной встрече двух исполнителей.
По словам Вакуленко, адекватность поведения российского поп-исполнителя под сомнением. "Состояние Кирилла Толмацкого вызывает большие переживания в связи с употреблением каких-то веществ. Я показывал фотографию, где он разрисовал весь двор китайскими иероглифами. Меня это пугает, мне страшно, что такой человек живет рядом", - говорит Баста.