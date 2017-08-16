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Posted 16 августа 2017, 15:11

Published 16 августа 2017, 15:11

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

Игрок ФК "Ростов" попал в сборную РФ

16 августа 2017, 15:11
Игрок футбольного клуба "Ростов" Павел Могилевец включен в расширенный список сборной РФ, сообщается в среду на сайте команды.

"Тренерский штаб сборной включил ростовчанина в состав для участия в сборах", - говорится в публикации.

Отмечается, что состоится учебно-тренировочный сбор. Он пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября. Всего в списке оказались 28 игроков.

Напомним, "Ростов" сейчас участвует в чемпионате РФ. Ему предстоит 20 августа сыграть с "Краснодаром".

Ранее клуб разгромил "Уфу" со счетом 1:4. Тогда ростовчане за 9 минут закатили 3 мяча.

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