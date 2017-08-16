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Posted 16 августа 2017, 15:32

Published 16 августа 2017, 15:32

Modified 11 сентября 2022, 15:52

Updated 11 сентября 2022, 15:52

Отразить нападение в Чечне не удалось из-за отсутствия ключей от оружейной

16 августа 2017, 15:32
Отбросить нападение террористов в марте этого года на воинскую часть в станице Наурская Чеченской республики не удалось из-за отсутствия ключей от оружейной, сообщил в среду военный прокурор Южного военного округа, генерал-лейтенант юстиции Сергей Коломиец.

"После нападения группы боевиков на воинскую часть Росгвардии в станице Наурская Чеченской Республики проведенная проверка показала много нарушений в организации службы, когда ключи от оружейной комнаты находятся в разных местах, что существенно повлияло на оперативность взаимодействия по отражению нападения", - говорит он.

По его словам, с учетом дислокации войск в Северо-Кавказском регионе вопросы по противодействию терроризму и экстремизму остаются актуальными.

Напомним, нападение на воинскую часть Росгвардии произошло в ночь с 23 на 24 марта. В результате нападения погибло шесть человек. По официальной информации Росгвардии, вооруженное нападение было оперативно отброшено и проникновения внутрь военного городка не произошло. По данным "Новой газеты", в распоряжении которой оказались фотографии погибших чеченцев, столкновения с опасной группировкой не было, журналисты предположили, что ворвавшихся боевиков могли расстрелять.

Могли ли в воинской части намеренно расстрелять боевиков?
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#Юлия Ликарчук#Новости#Опросы
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