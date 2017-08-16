Отразить нападение в Чечне не удалось из-за отсутствия ключей от оружейной

Напомним, нападение на воинскую часть Росгвардии произошло в ночь с 23 на 24 марта. В результате нападения погибло шесть человек. По официальной информации Росгвардии, вооруженное нападение было оперативно отброшено и проникновения внутрь военного городка не произошло. По данным "Новой газеты", в распоряжении которой оказались фотографии погибших чеченцев, столкновения с опасной группировкой не было, журналисты предположили, что ворвавшихся боевиков могли расстрелять.