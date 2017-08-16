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Posted 16 августа 2017, 08:01

Published 16 августа 2017, 08:01

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Ростовская больница заплатит штраф в тройном размере за нарушения

16 августа 2017, 08:01
В Ростове-на-Дону оштрафовали на 60 тысяч рублей городскую поликлинику №7, которая не выплатила вовремя ранее назначенный штраф за нарушения, информирует территориальный орган Росздравнадзора по региону.

"Изначально учреждение оштрафовали на 30 тысяч рублей после проведения проверки. Специалисты обнаружили нарушения", - говорится в публикации.

Отмечается, что поликлиника не оплатила штраф в установленное время. В результате ее привлекли к административной ответственности. После этого мировой судья оштрафовал организацию еще на 90 тысяч рублей.

Теперь учреждению придется выплатить 90 тысяч рублей.

р1

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