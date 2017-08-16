Ростовская область вошла в число регионов РФ, где покупают электромобили

Всего в России за первые шесть месяцев 2017 года было продано 29 е-мобилей, 13 из которых были поставлены на учет в Москве. По 4 электрокара отправились в Подмосковье и Приморский край. Жители Краснодарского края, а также Хабаровской области купили по 2 электромобиля. По одному уехали в Санкт-Петербург, в Рязанскую область и Татарстан.