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Ростовская область вошла в число регионов РФ, где покупают электромобили

16 августа 2017, 17:12
В первом полугодии 2017 года в Ростовской области был продан один электромобиль, говорится в пресс-релизе на портале autostat.tu.

Всего в России за первые шесть месяцев 2017 года было продано 29 е-мобилей, 13 из которых были поставлены на учет в Москве. По 4 электрокара отправились в Подмосковье и Приморский край. Жители Краснодарского края, а также Хабаровской области купили по 2 электромобиля. По одному уехали в Санкт-Петербург, в Рязанскую область и Татарстан.

При этом наиболее популярными у россиян среди электрокаров стали е-мобили Tesla, которых было продано более 60% из общего объема. Кроме того, спросом пользовались электрокары брендов Nissan, Renaultи, Mitsubishi.

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