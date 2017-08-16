В Ростовской области участились смертельные ДТП с участием детей

Так, за семь месяцев 2017 года в Ростовской области было зафиксировано 2,27 тысячи автомобильных аварий, из которых 240 произошли с участием несовершеннолетних. При этом общее количество ДТП с детьми по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократилось на 12,1%, а вот число погибших в них ребят выросло на 18%.