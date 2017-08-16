В Ростовской области участились смертельные ДТП с участием детей

Posted 16 августа 2017, 13:12
Published 16 августа 2017, 13:12
Modified 17 сентября 2022, 14:39
Updated 17 сентября 2022, 14:39
Так, за семь месяцев 2017 года в Ростовской области было зафиксировано 2,27 тысячи автомобильных аварий, из которых 240 произошли с участием несовершеннолетних. При этом общее количество ДТП с детьми по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократилось на 12,1%, а вот число погибших в них ребят выросло на 18%.
Всего за указанный период в дорожных авариях в регионе погибли 13 детей и подростков, также 247 ребят получили различные травмы, что на 7% меньше, чем годом ранее.
Из отчета также следует, что почти 70% автоаварий происходит в городах и населенных пунктах области, за семь месяцев было зарегистрировано 1,72 таких ДТП, в которых были ранены 2,1 тысячи человек, погиб — 131 человек.
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