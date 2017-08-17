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Posted 17 августа 2017, 12:21

Published 17 августа 2017, 12:21

Modified 21 февраля, 00:35

Updated 21 февраля, 00:35

Капремонт домов будут переносить из-за сопротивления жильцов в Ростове

17 августа 2017, 12:21
Ремонт многоквартирного дома в Ростове теперь могут отложить при отказе в доступе к объекту со стороны жильцов дома, рассказал заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

"Возможен перенос срока капитального ремонта без решения собственников в том случае, если установлен факт воспрепятствования собственником доступа не только к общему имуществу, но и в индивидуальные жилые помещения, если это необходимо для проведения капремонта", – сообщил он.

По словам спикера, необходимо разработать акт, который бы устанавливал порядок применения этой нормы закона и фиксацию факта воспрепятствования собственниками капремонту.

"Такой нормативный акт мы будем принимать, чтобы более смело бороться с фактами воспрепятствования", – подчеркнул он.

Спикер добавил, что случаи недопуска есть, но тем не менее капремонт "никогда еще глобально не стопорился".

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