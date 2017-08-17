Капремонт домов будут переносить из-за сопротивления жильцов в Ростове

Posted 17 августа 2017, 12:21
Published 17 августа 2017, 12:21
Modified 21 февраля, 00:35
Updated 21 февраля, 00:35
"Возможен перенос срока капитального ремонта без решения собственников в том случае, если установлен факт воспрепятствования собственником доступа не только к общему имуществу, но и в индивидуальные жилые помещения, если это необходимо для проведения капремонта", – сообщил он.
По словам спикера, необходимо разработать акт, который бы устанавливал порядок применения этой нормы закона и фиксацию факта воспрепятствования собственниками капремонту.
"Такой нормативный акт мы будем принимать, чтобы более смело бороться с фактами воспрепятствования", – подчеркнул он.
Спикер добавил, что случаи недопуска есть, но тем не менее капремонт "никогда еще глобально не стопорился".