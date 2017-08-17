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Posted 17 августа 2017, 14:16

Published 17 августа 2017, 14:16

Modified 1 октября, 13:41

Updated 1 октября, 13:41

Пьяный дебошир сломал руку полицейскому в Ростове

17 августа 2017, 14:16
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который в среду сломал кисть сотруднику полиции, передает региональное УСКР.

"Мужчина находился в пьяном виде на улице. К нему подошел сотрудник полиции и потребовал прекратить противоправные действия", - говорится в публикации.

В результате задержанный ударил ногой по руке полицейского. У последнего зафиксировали перелом кисти со смещением отломков.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Теперь 31-летнему подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

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