Свыше десяти направлений будет обслуживать Платов в Ростове в 2017 году

Posted 17 августа 2017, 13:03
Published 17 августа 2017, 13:03
Modified 17 сентября 2022, 14:39
Updated 17 сентября 2022, 14:39
"Уже в текущем году компания "Азимут" наладит авиасвязь с Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Новосибирском, Казанью, Уфой, Омском, Симферополем, Махачкалой, Грозным, Сочи, Самарой и Екатеринбургом", - сказано в сообщении.
В течение последующих трех лет добавятся рейсы еще в 13 городов, включая зарубежье.
Отмечается, что перелеты будут осуществляться на самолетах российского производства "Сухой Суперджет 100". На сегодняшний день четыре таких судна уже закупили, еще на 11 заключили контракт.
Отмечается, что первые рейсы из Платова компания начнет осуществлять с сентября текущего года.
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