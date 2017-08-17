Свыше десяти направлений будет обслуживать Платов в Ростове в 2017 году

Рейсы в свыше чем 10 российских городов начнут летать из нового аэропорта Платов в Ростове-на-Дону уже в 2017 году, сообщила администрация Аксайского района.

"Уже в текущем году компания "Азимут" наладит авиасвязь с Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Новосибирском, Казанью, Уфой, Омском, Симферополем, Махачкалой, Грозным, Сочи, Самарой и Екатеринбургом", - сказано в сообщении. В течение последующих трех лет добавятся рейсы еще в 13 городов, включая зарубежье. Отмечается, что перелеты будут осуществляться на самолетах российского производства "Сухой Суперджет 100". На сегодняшний день четыре таких судна уже закупили, еще на 11 заключили контракт. Отмечается, что первые рейсы из Платова компания начнет осуществлять с сентября текущего года. р3 Вы часто летаете? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел. Материалы по теме Осенью начнут наносить разметки на дороге к ростовскому аэропорту Платов