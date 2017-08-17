rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2017, 12:44

Published 17 августа 2017, 12:44

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

Транспортная инфраструктура на Сахалине – вопрос выживания — эксперт

17 августа 2017, 12:44
Создание развитой транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке является вопросом выживания, сообщил "Восток-Медиа" со ссылкой на слова депутата Госдумы РФ и первого зампредседателя комитета по природным ресурсам Юрия Афонина.

"Мост, связывающий Сахалин с материком, необходимо сделать таким же приоритетным, как мост в Крым", - заявил Афонин в ходе визита на остров.

По словам Афонина, нельзя проекты по строительству тоннеля или моста на Сахалин рассматривать как коммерческие, иначе они никогда не будут реализованы. В частности, финансирование стройки дорог, коммуникаций и прочих объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке должно происходить из госбюджета.

Напомним, Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о возможности решения вопроса моста на Сахалин аналогично крымскому.

р3

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика