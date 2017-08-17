Транспортная инфраструктура на Сахалине – вопрос выживания — эксперт

Posted 17 августа 2017, 12:44
Published 17 августа 2017, 12:44
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
"Мост, связывающий Сахалин с материком, необходимо сделать таким же приоритетным, как мост в Крым", - заявил Афонин в ходе визита на остров.
По словам Афонина, нельзя проекты по строительству тоннеля или моста на Сахалин рассматривать как коммерческие, иначе они никогда не будут реализованы. В частности, финансирование стройки дорог, коммуникаций и прочих объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке должно происходить из госбюджета.
Напомним, Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о возможности решения вопроса моста на Сахалин аналогично крымскому.
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