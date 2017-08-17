Транспортная инфраструктура на Сахалине – вопрос выживания — эксперт

По словам Афонина, нельзя проекты по строительству тоннеля или моста на Сахалин рассматривать как коммерческие, иначе они никогда не будут реализованы. В частности, финансирование стройки дорог, коммуникаций и прочих объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке должно происходить из госбюджета.