В Батайске разыскивают пропавшего аквалангиста

Posted 17 августа 2017, 06:08
Published 17 августа 2017, 06:08
Modified 17 сентября 2022, 14:39
Updated 17 сентября 2022, 14:39
"Мужчина пошел погружаться с аквалангом на Соленое Озеро. Обратно он не вернулся", - говорится в публикации.
Отмечается, что рост Черникова - 1,7 метра. У него смуглое лицо и голубые глаза. На щеке есть родимое пятно. Также на колене можно увидеть шрам.
На парне были надеты гидрокостюм, два кислородных баллона, водолазная маска и строительные перчатки. Мужчина пропал 13 августа.
Полиция просит всех, кто знает о местоположении Черникова, звонить по телефону 8 (938) 109-52-14.
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