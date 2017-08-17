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Posted 17 августа 2017, 06:08

Published 17 августа 2017, 06:08

Modified 17 сентября 2022, 14:39

Updated 17 сентября 2022, 14:39

В Батайске разыскивают пропавшего аквалангиста

17 августа 2017, 06:08
В Батайске Ростовской области начался розыск 26-летнего Дениса Черникова, который пошел плавать с аквалангом и пропал, передает региональное УМВД РФ.

"Мужчина пошел погружаться с аквалангом на Соленое Озеро. Обратно он не вернулся", - говорится в публикации.

Отмечается, что рост Черникова - 1,7 метра. У него смуглое лицо и голубые глаза. На щеке есть родимое пятно. Также на колене можно увидеть шрам.

На парне были надеты гидрокостюм, два кислородных баллона, водолазная маска и строительные перчатки. Мужчина пропал 13 августа.

Полиция просит всех, кто знает о местоположении Черникова, звонить по телефону 8 (938) 109-52-14.

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Вы когда-нибудь участвовали в розыске людей?
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