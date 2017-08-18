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Posted 18 августа 2017, 08:21

Published 18 августа 2017, 08:21

Modified 17 сентября 2022, 14:39

Updated 17 сентября 2022, 14:39

Более 12 часов не могут потушить природный пожар в Ростовской области

18 августа 2017, 08:21
В Ростовской области специалисты более 12 часов занимаются тушением природного пожара в Усть-Донецком районе, передает в пятницу региональное УМЧС РФ.

"В четверг в 17.40 мск загорелась сухая растительность. Инцидент произошел в районе станицы Усть-Быстрянской", - говорится в публикации.

Отмечается, что ситуация осложняется из-за сильного ветра. Пламя перешло на лесной массив.

В ликвидации пожара участвуют 296 человек, применяются 95 единиц техники. Причина случившегося неизвестна.

Ранее появились сведения, что с начала года произошло более 400 возгораний сухой травы.

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