Более 12 часов не могут потушить природный пожар в Ростовской области

Posted 18 августа 2017, 08:21
Published 18 августа 2017, 08:21
Modified 17 сентября 2022, 14:39
Updated 17 сентября 2022, 14:39
"В четверг в 17.40 мск загорелась сухая растительность. Инцидент произошел в районе станицы Усть-Быстрянской", - говорится в публикации.
Отмечается, что ситуация осложняется из-за сильного ветра. Пламя перешло на лесной массив.
В ликвидации пожара участвуют 296 человек, применяются 95 единиц техники. Причина случившегося неизвестна.
Ранее появились сведения, что с начала года произошло более 400 возгораний сухой травы.
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