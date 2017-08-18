Более 12 часов не могут потушить природный пожар в Ростовской области

В Ростовской области специалисты более 12 часов занимаются тушением природного пожара в Усть-Донецком районе, передает в пятницу региональное УМЧС РФ.

"В четверг в 17.40 мск загорелась сухая растительность. Инцидент произошел в районе станицы Усть-Быстрянской", - говорится в публикации. Отмечается, что ситуация осложняется из-за сильного ветра. Пламя перешло на лесной массив. В ликвидации пожара участвуют 296 человек, применяются 95 единиц техники. Причина случившегося неизвестна. Ранее появились сведения, что с начала года произошло более 400 возгораний сухой травы. р1 Материалы по теме Трансформатор загорелся в Ростовской области Цех на площади 100 кв м загорелся в Ростовской области