Нобелевская премия попахивает нафталином

Думаю, что это нереально. Этим и не занимаются. В СССР у нас была самая читающая страна в мире. До недавнего времени у нас был кризис чтения, сейчас многое делается для того, чтобы чтение возвращалось. Мы занимаем одно из первых мест в Европе по пониманию того, что читают наши дети после четвертого класса, то есть, они прочитали фрагмент, могут его пересказать, ответить на вопросы. По этому же показателю, но после восьмого класса, мы уже на двадцатом месте. Такое образование. Чтению в школах не уделяется внимание. Последние годы издатели выпускают множество детской литературы, проводят конкурсы, викторины, но все еще не хватает серьезного школьного образования, где бы детей приучили читать – они перегружены другими предметами.