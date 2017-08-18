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Posted 18 августа 2017, 15:42

Published 18 августа 2017, 15:42

Modified 1 октября, 12:54

Updated 1 октября, 12:54

Под Ростовом локализовали крупный пожар, который тушат вертолетами

18 августа 2017, 15:42
В Ростовской области специалистам удалось локализовать пожар второго ранга, который произошел в Елизаветинском сельпо, передает в пятницу областное УМЧС.

"В 18.00 мск пожар локализовали на площади 30 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в тушении огня участвуют 122 человека. Также работали самолет-амфибия и три вертолета. Они совершили более 20 водосбросов.

Инцидент случился в 10.40 мск. Загорелась сухая трава по фронту 3 километра.

Кроме того, в четверг вечером в Усть-Донецком районе случилось аналогичное возгорание. Пламя тушат до сих пор, применяется воздушная техника.

В ликвидации огня принимают участие почти 400 специалистов. Возгорание охватило порядка 90 гектаров. Пламя перекинулось на лесной массив.

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