Под Ростовом возобновили подачу воды из Соколовского водохранилища

Posted 18 августа 2017, 13:15
Published 18 августа 2017, 13:15
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
"Сейчас идет заполнение системы. Насосные станции запустили в 13.20 мск. Перед этим завершились работы по очистке системы", - говорится в публикации.
Отмечается, что специалисты бактериологический и химический анализ состава воды. Далее стало понятно, какой метод применять для очистки. В данный момент все показатели в норме.
Напомним, в четверг два города остались без воды из-за ухудшения ее качества. Для местных жителей организовали работу водовозок.
Кроме того, в пятницу без воды остался Азов из-за аварии.
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