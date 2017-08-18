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Posted 18 августа 2017, 13:15

Published 18 августа 2017, 13:15

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Под Ростовом возобновили подачу воды из Соколовского водохранилища

18 августа 2017, 13:15
В Ростовской области специалисты возобновили подачу воды из Соколовского водохранилища после отключения воды в Красном Сулине и Новошахтинске, передает в пятницу правительство региона.

"Сейчас идет заполнение системы. Насосные станции запустили в 13.20 мск. Перед этим завершились работы по очистке системы", - говорится в публикации.

Отмечается, что специалисты бактериологический и химический анализ состава воды. Далее стало понятно, какой метод применять для очистки. В данный момент все показатели в норме.

Напомним, в четверг два города остались без воды из-за ухудшения ее качества. Для местных жителей организовали работу водовозок.

Кроме того, в пятницу без воды остался Азов из-за аварии.

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