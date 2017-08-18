Последние жаркие выходные летом в афише RostovGazeta

Вам наскучило играть в твистер, мафию и уно с друзьями, потому что они знают, что когда вы мафия - то складываете руки на груди? Вы можете сыграть в игры с другими людьми в парке. А еще там пройдет лекция о том, как правильно бегать (не от проблем). И вы же знаете, что в этом парке розы светятся?