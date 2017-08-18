Последние жаркие выходные летом в афише RostovGazeta

Posted 18 августа 2017, 10:44
Published 18 августа 2017, 10:44
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
Место №1 - Ростовский областной музей краеведения. Что - выставка "Живая механика Леонардо да Винчи". Когда - ВТ-ВС, 10:00 - 17:30, до 27 августа
Если вы мечтали потрогать модель первого парашюта, то сейчас ваше время. В выставке петербуржцев представлено больше 30 изобретений, сделанных по чертежам да Винчи. Здесь есть воздушный винт, приборы для измерения силы ветра, приспособление для вертикального подъема свай, многоствольная и паровая пушки и танк. Экспонаты можно привести в работу самостоятельно, только прыгнуть с парашютом не получится: в здании музея только два этажа.
Место № 2 - Циферблат. Что - необычное кино с Андреем Свечниковым. Когда - ПТ, 21:00
Если после просмотра кино вы когда-нибудь смотрели в стену пять минут, не понимая, что это было, то вы догадаетесь, зачем нужны встречи с Андреем Свечниковым. Он - коллекционер кинолент, снявший один полнометражный фильм и несколько короткометражек. И он сможет объяснить, почему фильм, который он покажет, гениальный, а не просто странный.
Место № 3 - парк имени Октябрьской революции. Что - молодежный пикник. Когда - ВС, 15:00
Вам наскучило играть в твистер, мафию и уно с друзьями, потому что они знают, что когда вы мафия - то складываете руки на груди? Вы можете сыграть в игры с другими людьми в парке. А еще там пройдет лекция о том, как правильно бегать (не от проблем). И вы же знаете, что в этом парке розы светятся?
Место № 4 - река Миус. Что - военно-историческая реконструкция "Бои на южном направлении - Прорыв через Миус". Когда - ВС, 16:00
Реконструкция посвящена 74-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, будут восстановлены события боев при прорыве обороны вермахта в июле-августе 1943 года. Реконструкторы задействуют военную технику, вооружение и снаряжение подразделений красноармейцев и вермахта.
Место № 5 - Wine Time bar. Что - презентация расширенной винной карты. Когда - СБ-ВС, 12:00 - 23:00
Не удалось попутешестовать этим летом? Можно отправиться в гастрономический тур в центре жаркого Ростова. В баре презентуют вина Испании, Азербайджана, Португалии, Аргентины, ЮАР, США, Италии, Австрии, Франции.
Место № 6 - парк имени Островского. Что - Забег "Стань человеком". Когда - СБ, 8:30
Сомневаетесь, не инопланетянин ли вы, или просто любите участвовать в командных забегах с испытаниями в девять утра в субботу - вам дорога в парк имени Островского. Организаторы еще обещают мастер-классы от тренеров.