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Posted 18 августа 2017, 14:33

Published 18 августа 2017, 14:33

Modified 1 октября, 12:54

Updated 1 октября, 12:54

Три вертолета и самолет задействовали для тушения пожара под Ростовом

18 августа 2017, 14:33
В Усть-донецком районе Ростовской области для тушения крупного природного пожара задействовали 3 вертолета, также к этому месту направили самолет, передает в пятницу региональное УМЧС РФ.

"Сейчас площадь возгорания достигла 90 гектаров. Тушение огня усложняют сложность рельефа и невозможность подъезда техники", - говорится в публикации.

В районе ввели режим ЧС. Об этом оповестили местных жителей. В тушении возгорания участвуют 388 специалистов, применяются 111 единиц техники.

Отмечается, что вертолеты уже сделали 24 водосброса. Также загорелся лесной массив.

Пожар начался в четверг вечером в районе станицы Усть-Быстрянской.

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